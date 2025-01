Homem “Pesca” motocicleta no Lago Igapó em Londrina

0:00

O que era para ser uma tranquila noite de pesca se transformou em um caso curioso na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Presidente, em Londrina. Um homem de 29 anos, enquanto pescava com sua família no Lago Igapó, encontrou uma motocicleta presa a uma corda no fundo do lago.

Ao avistar a corda no chão próximo ao lago, o pescador a puxou e percebeu que estava presa a uma motocicleta. Surpreso com a situação, ele acionou a Polícia Militar para averiguar o ocorrido. Uma equipe do 5º Batalhão (5º BPM) foi ao local e constatou que o veículo era uma Honda/CG 125 Titan KSE, que não possuía registro de furto ou roubo.

Além disso, o solicitante informou que a mesma corda parecia estar presa a outro objeto submerso. Com o apoio do Corpo de Bombeiros, novas buscas foram realizadas no local, mas apenas materiais de reciclagem foram encontrados.

A motocicleta foi retirada do lago com o auxílio do guincho da Polícia Militar e encaminhada à Central de Flagrantes, onde os procedimentos legais serão adotados.

Colaboração da comunidade

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população em casos como este. Situações incomuns ou suspeitas devem ser imediatamente comunicadas às autoridades. Denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp exclusivo do 5º BPM no número (43) 98843-7689.