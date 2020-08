Luis Claudio Carvalho

Um homem de 53 anos por nome de Luis Claudio Carvalho, foi encontrado perdido na cidade de Rosário do Sul no estado do Rio Grande do Sul na última segunda-feira (10/08/2020).

De acordo com as informações, o senhor foi atendido por um morador chamado Juliano Pacheco que deu os primeiros atendimentos. Luis Claudio estava com fome e frio.

Após o encontro, um grupo de quatro pessoas juntaram-se e planejaram algo que pudesse contribuir para o benefício do senhor. Foi um tanto quanto difícil, haja visto que ele estava desorientado.

O quarteto, com a ajuda de policiais, bombeiros e da assistência social conseguiram algumas informações pessoais da dele.

Hoje, Luis está sendo assistido por uma equipe do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e pela Secretaria de Assistência Social. Vanusa Severo, coordenadora do CREAS, disse que ele não recorda de praticamente nada e aparentemente tem lapsos de memória. Ele também foi atendido no Hospital Nossa Senhora de Auxiliadora.

Luis revelou ter nascido em Londrina e sua mãe chama-se Carmem Miriam de Freitas e seu pai Olegário Souza Carvalho e que tem um irmão que mora também no Rio Grande do Sul por nome de João Batista de Carvalho.

Qualquer informação, favor entrar em contato com o CREAS pelo telefone (55) 3231-2055.