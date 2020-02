Hamilton Alves de Oliveira de 49 anos, morador do Jardim Nestor Ferrari, é funcionário terceirizado da Prefeitura Municipal de Cambé pela Avantt e exerce a sua função como Segurança do Ginásio de Esportes João de Deus Almeida no regime 12 x 36 no período noturno, na região central de Cambé.

Durante 25 anos, Hamilton trabalhou como motorista de caminhão viajando pelas rodovias brasileiras. A algum tempo atrás, ele foi surpreendido por uma hemorragia e glaucoma em seus olhos e chegou a perder 100% de sua visão.

Durante o tratamento, ele precisou de cuidados especiais para se locomover e fazer as suas necessidades básicas através da ajuda de terceiros. Não satisfeito com a situação, acabou tentando suicídio. Segundo ele, todas as tentativas de tratamento realizadas em um hospital de Londrina não foram suficientes para a reabilitação da sua visão.

Após um período em Cambé, Hamilton decidiu ir para Curitiba onde uma pessoa acabou lhe ajudando e disse para ele acreditar e ter esperança que voltaria a enxergar.

Já na capital paranaense, foi indicado um médico para realizar o tratamento e com sucesso, devolveu a ele 100% da visão de um olho e 20% da visão do outro olho.

“Minha esposa ajudou eu financeiramente para a realização do tratamento do meu olho, que ficou caro e agora quero trabalhar e devolver o sorriso de sua boca. Ela tem um problema bucal que dificulta na alimentação e não consegue mastigar”, disse ele ao Portal Cambé.

Hamilton retornou para Cambé e com muita dificuldade financeira sustenta a família.

“Preciso de algum trabalho urgente para complementar a minha renda, pois a minha esposa precisa de uma cirurgia. Pode ser uma vaga para AJUDANTE, FAXINEIRO, PORTEIRO, ENTREGADOR ou VIGILANTE”, enfatizou ele.

Whatsapp: (43) 9.9642-3609