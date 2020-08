O inquérito referente a adolescente de 13 anos que foi baleada na cabeça no dia 19/07 pelo suspeito namorado de sua irmã foi concluído. O homem, que tem 64 anos, foi indiciado por tentativa de feminicídio, com as qualificadoras do disparo ter feito por motivo fútil e porque a vítima não teve chance de defesa.

De acordo com a polícia, o suspeito brigou com a namorada, que tem 26 anos, em uma chácara. Durante a discussão, ele foi até o carro, pegou uma arma e apontou para a mulher. A menor, com objetivo de proteger a irmã, entrou na frente e foi atingida por um disparo.

O homem fugiu do local e se apresentou, junto com o advogado, na delegacia no dia 21 de julho. Ele foi preso no dia 29 de julho.

Após ser baleada, a jovem foi socorrida por amigos e levada até uma ambulância dos bombeiros. Ela está internada em estado grave no hospital Evangélico desde o dia do crime.

O delegado que responsável pelo inquérito disse ainda que o suspeito deve responder por porte ilegal de arma de fogo.

