Homem rouba moto de mototaxista após levá-lo para comprar combustível e em seguida ateia fogo no carro da ex-mulher em Londrina

No local foi identificada a proprietária do veículo danificado, o Gol de cor verde, que seria da ex-mulher daquele arruaceiro. Ela relatou que o suspeito causador dos danos e do roubo da motocicleta seria seu ex-marido ou alguém a seu mando.

O caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (22/04), por volta das 11h50, na Rua Jaburu no Conjunto Waldemar Hauer em Londrina.

A vítima relatou para os PMs que um homem o teria procurado em seu local de trabalho, que é um ponto de mototáxi localizado na rua Potiguares, afim de contratá-lo para fazer uma corrida. Durante a corrida se deslocou até o posto Indusville, que se localiza na Avenida das Maritacas, onde o passageiro comprou gasolina e colocou em um galão próprio para transporte de combustível.

Em seguida, o passageiro mandou que a vítima se deslocasse ate a rua Jaburu, mas mudou de idéia, e deu então voz de assalto, apresentando uma arma de fogo, que a vítima não soube precisar o tipo, mas poderia ser um revólver de cor escura.

Finalmente em posse da motocicleta Honda Titan 160 de cor vermelha, o homem deslocou-se pela rua onde estaria estacionado o veículo da sua ex-esposa, e no local teria ainda efetuado vários disparos de arma de fogo.

Ele, além de ter quebrado o vidro da porta dianteira do lado do motorista do carro da sua ex, teria jogado a gasolina e ateado fogo no veículo. As chamas do incêndio foram controladas por populares que se encontravam no local.

O bandido fugiu e durante sua fuga, ele ainda teria parado a motocicleta na mesma via e teria efetuado mais disparos com a arma. Após estas cenas de filme, o rapaz se evadiu do local seguindo rumo ignorado.

Diante dos fatos as partes envolvidas foram orientadas quanto aos procedimentos cabíveis a serem adotados.

Resultado:

↘️ 01 Veículo parcialmente danificado pelas chamas;

↘️ 01 motocicleta roubada recuperada.

