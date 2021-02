Homenagem e nota da morte do Policial Militar do 5BPM de Londrina

ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR

SEGUNDO COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA MILITAR

5º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

Nota de Falecimento

Com muita tristeza no coração, com extremo sentimento de perda e enlutado que este comandante de unidade vem comunicar o seu efetivo e demais pessoas que, nesta data, no início da manhã, o nosso companheiro de farda, Soldado Douglas Kenji Yamada de Camargo, envolveu-se em um acidente automobilístico, quando saia de sua casa para o serviço, entrando em óbito no local.

O Soldado Yamada, como era na polícia militar referido, vai deixar boas lembranças, muitas saudades e nos deixa, nesse momento triste, com uma sensação de vazio, de perda e de muita consternação.

Vai com Deus, meu amigo. Você sempre estará em nossos corações. Temos certeza absoluta de que Deus te reservou um lugar muito especial aí, onde você está agora.

Ten.-Cel. QOPM Nelson Villa Junior,

Comandante do 5º BPM.

Imagens: Tarobá News