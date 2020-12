Comércio de Cambé retorna ao horário estabelecido pelo Decreto Municipal; restrições continuam

O comércio da cidade de Cambé volta ao horário normal a partir desta segunda-feira (28/12). O anúncio foi feito pela ACIC (Associação Comercial e Industrial de Cambé), através de seu Presidente, o Advogado David Garcia.

As lojas de ruas retornarão as suas atividades com horários de atendimento fixados das 10h às 17h, de segundas as sextas-feiras, e das 9h às 13h aos sábados, observando todas as regras impostas aos estabelecimentos.

“Vamos continuar atentos, respeitando as medidas de distanciamento social e os protocolos sanitários, para seguirmos dentro dos limites e mantermos nosso comércio em funcionamento”, enfatizou David Garcia ao Portal Cambé.

As normas sanitárias são as mesmas para todos os segmentos: disponibilizar higienização para funcionários e consumidores com álcool gel 70% em pontos estratégicos; os funcionários devem utilizar máscaras durante toda a jornada de trabalho, assim como os consumidores; o acesso e o número de pessoas nos estabelecimentos devem ser controlados; manter todas as áreas ventiladas; e a fila deve ter distanciamento de 2 metros entre as pessoas.