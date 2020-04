O São Francisco Instituto Vida, associação de saúde sem fins lucrativos com sede em Cambé, norte do Paraná, tem contado com o apoio da comunidade local para manter a prestação de serviços médicos e hospitalares durante a pandemia do novo coronavírus. Com o objetivo de arrecadar recursos para custear a manutenção básica da instituição, foi lançada, nesta semana, a campanha “Livro de Ouro”.

O Livro de Ouro é um documento histórico usado para coletar assinaturas e a contribuição financeira de pessoas que desejam ajudar em uma causa. Cada cidadão que fizer uma doação ao hospital, que pode iniciar com apenas R$ 10,00, terá o nome registrado no livro. A iniciativa partiu de duas cambeenses, Mary Neide Damico Figueiró e Maria Aparecida Figueiró Zambrim Feijó, que se sensibilizaram com a situação do hospital.

Mary Neide conta que a ideia foi inspirada na iniciativa da igreja do bairro onde mora, que usou o documento anos atrás para arrecadar fundos para uma ação específica. “Achei funcional e interessante. O livro registra os nomes das pessoas que se mostraram sensíveis em relação a situação vivida hoje pelo São Francisco”, afirma. O documento já está circulando na cidade e os contatos também têm sido feitos via aplicativo de mensagens de celular.

As medidas de combate à pandemia do novo Coronavírus, adotadas com o objetivo de reservar leitos para o atendimento de pacientes que possam vir a ser contaminados pela doença, resultaram na redução dos serviços prestados pelo São Francisco Instituto Vida, que viu suas receitas despencarem mais de 60% em março, comparadas com o mesmo período do ano passado. O principal impacto foi causado pela suspensão das cirurgias eletivas, por determinação na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Diante das dificuldades financeiras e da diminuição do número de atendimentos e internações, a entidade adotou uma série de medidas para reduzir custos, porém, tais ações não foram suficientes para equilibrar o caixa do hospital. Por isso, a entidade veio a público, pela primeira vez em mais de 70 anos de trajetória, pedir a ajuda da população de Cambé e região.

O conselheiro fiscal da instituição, Tiago Casimiro, agradece o apoio dos cambeenses e ressalta que o hospital não pode parar. “Os recursos arrecadados serão destinados ao pagamento dos honorários médicos e contratos de serviços terceirizados, compra de equipamentos de proteção individual (EPI), materiais de escritório, higiene e limpeza, e alimentos”, cita. Casimiro reforça o compromisso da instituição com a prestação de serviço hospitalar humanizado, moderno e de qualidade e a certeza de que as crises sanitária e financeira serão superadas.

As doações em dinheiro podem ser feitas através de depósito identificado na conta:

Banco do Brasil: 001

Agência: 0768-4

Conta Corrente: 19938-9

Nome: São Francisco Instituto Vida

CNPJ: 07.142.188/0001-51

Doações de alimentos e outros materiais podem ser entregues diretamente na instituição, que fica na rua Presidente Kennedy, 163, centro de Cambé. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3249-3039.