Hospital São Francisco promove campanha de vacinação contra a gripe, em Cambé

O São Francisco Instituto Vida, em parceria com a clínica Core Vacinas, vai promover, neste sábado (22), das 10h às 16h, uma campanha de vacinação contra a gripe, em Cambé. O objetivo é facilitar o acesso à imunização de pessoas que não são do grupo de risco e, por isso, ficaram de fora do calendário vacinal do SUS. Para evitar aglomerações, a vacinação será realizada no formato drive-thru, no estacionamento do Centro Médico, que fica na rua Dinamarca, 430, centro. É obrigatório o uso de máscara.

Para participar da campanha, basta agendar a dose pelo telefone e WhatsApp (43) 3345-0001 com a equipe da Core. Cada dose terá um custo de R$ 90, que deverá ser pago diretamente à clínica no dia da imunização. Os meios de pagamento aceitos são dinheiro, pix, cartões de débito e de crédito. Valores acima de R$ 300 poderão ser parcelados em até três vezes. No dia da campanha é necessário levar os documentos pessoais e a carteirinha de vacinação.

A vacina é a forma mais importante de se proteger contra o vírus da Influenza, que causa uma infecção aguda no sistema respiratório, tem alto potencial de transmissão, é responsável por elevadas taxas de hospitalização e pode ser letal. Com a proximidade do inverno, a incidência da doença aumenta, por isso, é importante garantir a imunização o quanto antes, já que o corpo leva pelo menos 30 dias para criar a defesa contra o vírus.

O diretor-presidente e médico do São Francisco Instituto Vida, Bruno Rodrigues Casimiro, destaca a importância da vacinação para evitar a contaminação por um vírus perigoso para a saúde. “Além disso, imunização diminui a possibilidade de que dois vírus com sintomatologia muito semelhantes circulem juntos. O que pode facilitar o diagnóstico da Covid-19”, afirma.

De acordo com Casimiro, a principal complicação do contágio pelo vírus Influenza é a pneumonia, ou inflamação pulmonar, que pode dificultar o funcionamento do pulmão e favorecer a instalação de um quadro bacteriano capaz de agravar o caso e até mesmo ocasionar óbito. Os pacientes que desenvolvem a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) precisam ser tratadas em ambiente hospitalar.

Segundo a proprietária da Core Vacinas, Ana Carolina Trevisan Rapcham, a vacina administrada em Cambé será a Tetravalente. Ela oferece proteção contra quatro diferentes cepas de gripe que estão em circulação pelo Hemisfério Sul em 2021, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). A imunização está liberada a partir dos seis meses de vida.

Ana Carolina destaca que não é recomendada a aplicação da vacina se a pessoa tiver tomado outro imunizante nos últimos 30 dias ou apresentar sintomas de Coronavírus, como febre, tosse, dor de cabeça, perda de olfato ou paladar. “Se já tomou ou vai tomar a vacina contra a Covid-19 é preciso respeitar o intervalo de pelo menos 15 dias para a aplicação da vacina contra a gripe”, esclarece.

Outras vacinas também poderão ser administradas pela equipe da Core no dia da campanha da gripe, basta fazer o agendamento do tipo de dose até sexta-feira (21), pelo mesmo número de telefone. Os valores devem ser acertados diretamente com a clínica.

Higienizar as mãos com álcool e sabão ou álcool gel, cobrir a boca e o nariz com o braço antes de espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, evitar locais fechados e sem ventilação também são formas de prevenção contra a gripe.

