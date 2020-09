O São Francisco Instituto Vida vai promover, entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, a 2ª Semana do Idoso. Neste ano, por causa da pandemia do coronavírus, as atividades serão realizadas online. A programação é gratuita e as vagas são limitadas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (43) 3249-3046.

No dia 29 de setembro, terça-feira, a fisioterapeuta Fabiana Fontes Bezerra Guimarães vai dar dicas de “Exercícios para movimentar e fortalecer o corpo em casa”. O objetivo é estimular atividade física segura nesse período de isolamento social para manter boas condições de saúde.

No segundo dia, 30 de setembro, a artesã da Mimo Amor em Linhas, Satiko Tsuda, vai ministrar uma “Oficina de Macramê”, uma técnica de artesanato antiga, que usa apenas as mãos para trançar os fios e atá-los por nós. O macramê é bastante utilizado para criar franjas e barrados e também adornos decorativos.

E no Dia do Idoso, 1º de outubro, a psicóloga e coordenadora do curso de psicologia da Inesul, Giuliana Temple, vai fazer uma palestra sobre “Como cuidar da relação entre netos e avós na pandemia”. A programação integra as ações dos projetos Um Olhar para a Pessoa Idosa e Oficina e Memória, Eu Estimulo a Minha, do hospital.