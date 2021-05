Hospital São Francisco reabre Pronto-Socorro para atendimento de casos respiratórios

Depois de 40 horas com atendimento de novos casos respiratórios suspensos, o São Francisco Instituto Vida, em Cambé, reabriu o Pronto-Socorro (PS) por volta das 8h30 desta segunda-feira (31).

O aumento expressivo no número de casos de Covid-19 levou ao esgotamento das estruturas físicas e recursos humanos da unidade. Por conta disso, foi necessário fechar o PS para atendimento de casos respiratórios às 16 horas de sábado (29).

No domingo (30), os leitos de UTI e enfermaria destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19 permaneciam com 100% de ocupação e pacientes diagnosticados com a doença aguardavam a liberação de leitos para internação no PS.

Na manhã desta segunda-feira (31), com a liberação de dois leitos de UTI e um de enfermaria, foi possível retomar o atendimento.

A instituição reforça que segue todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação. Os atendimentos a outras enfermidades, assim como a assistência às gestantes na maternidade, ocorreram normalmente durante todo o fim de semana.

Via: Assessoria de Imprensa/Amanda de Santa