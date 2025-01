Iago Telles Marca Dois, e Londrina Vence o Coritiba na Estreia do Paranaense 2025

0:00

O Londrina Esporte Clube estreou com vitória no Campeonato Paranaense 2025 ao derrotar o Coritiba por 2 a 0 neste domingo, no Estádio Couto Pereira. O Tubarão aproveitou a decisão do Coxa de iniciar a competição com um elenco sub-20 e garantiu os três pontos logo na primeira rodada, com dois gols de Iago Telles ainda no primeiro tempo.

Classificação Atual

Com a vitória, o Londrina assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Paranaense 2025, somando três pontos e contando com uma boa diferença de gols. O Coritiba, por outro lado, ocupa a última posição, ainda sem pontuar.

O Jogo – 1º Tempo

O Londrina não perdeu tempo e abriu o placar logo aos 30 segundos. Em jogada rápida, Iago Telles sofreu pênalti de Ruan Gustavo e converteu a cobrança com precisão. A pressão do Tubarão continuou, e aos 14 minutos, o camisa 11 marcou novamente. Desta vez, ele aproveitou cruzamento de Pablo para ampliar o placar. O Coritiba, formado por jogadores sub-20, teve dificuldades para reagir diante da experiência do elenco do Londrina, comandado por Claudinei Oliveira.

O Jogo – 2º Tempo

Na etapa final, as equipes alternaram momentos de ataque, mas sem mudanças no placar. O Coritiba tentou com chutes de fora da área, principalmente com Ruan Assis, mas não conseguiu ser eficiente. O técnico Moisés Moura utilizou a oportunidade para rodar o elenco, dando minutagem a quase todo o grupo sub-20. Do lado do Londrina, Lucas Marques desperdiçou boas chances que poderiam ter ampliado a vantagem do Tubarão.

Próximos Jogos

As equipes voltam a campo no meio da semana para a segunda rodada do Paranaense. Na quarta-feira (15), às 20h, o Coritiba enfrenta o São Joseense, novamente no Couto Pereira. O Londrina, por sua vez, viaja para enfrentar o Cascavel, na quinta-feira (16), também às 20h, no Estádio Olímpico Regional.