IBGE abre PSS sem provas para complementar, 47 vagas em Cambé

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abre a partir desta quarta-feira (27) até sexta-feira (29) inscrições para processo seletivo simplificado para a contratação de 47 servidores temporários para trabalhar no Censo Demográfico 2022.

As vagas são para o Município de Cambé, e a remuneração será por produção, as inscrições serão presenciais no posto de coleta do IBGE: PRAÇA CEU – R. Genésio Geraldo dos Santos, 451 – Jardim Tarobá, o candidato deve comparecer munido dos seguintes documentos: Comprovante de Residência, comprovante de escolaridade, RG, e CPF .

RECENSEADOR:

-Remuneração: por produção.

Link do simulador: https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html

-Requisito Mínimo: Ensino fundamental completo

-Jornada de trabalho: mínimo de 25 horas semanais

-Previsão de duração do contrato: 3 meses

-Vagas: 47

INSCRIÇÕES PRESENCIAIS