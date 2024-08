Ibiporã: Motorista que invadiu churrascaria e matou mãe e filha morre no Hospital Universitário

0:00

O motorista Éder Henrique Rodrigues, de 39 anos, que causou o trágico acidente que matou mãe e filha em Ibiporã, no norte do Paraná, faleceu no Hospital Universitário (HU) de Londrina. Rodrigues estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 27 de julho, data do acidente.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança que mostraram a caminhonete dirigida por Rodrigues subindo na calçada pela contramão, cruzando uma via preferencial e atropelando as vítimas, que estavam sentadas em uma mesa do lado de fora de uma churrascaria. Rosana Pedroso Favaro, de 45 anos, e sua filha, Sofia Carolina Oliveira, de 26 anos, morreram no local.

Éder Rodrigues estava internado sob escolta policial e havia tido a prisão preventiva decretada pela Justiça. De acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), ele estava com a carteira de habilitação cassada desde maio de 2020, não possuindo autorização para dirigir o veículo no momento do acidente.

A morte de Rodrigues encerra o caso envolvendo o trágico acidente que chocou a população de Ibiporã, onde as duas vítimas perderam a vida de forma inesperada.