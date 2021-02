Identificado o corpo de motociclista que morreu em acidente na BR-369 em Cambé

Foi identificado no Instituto Médico Legal (IML), o corpo de um jovem que morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (19), na rodovia BR 369 em Cambé.

A vítima é Anderson de Barros Machado de 21 anos. Conforme apurado, a família do rapaz é moradora em Cruzmaltina (113 km de Londrina) e ele residia em Arapongas e trabalhava como operador de máquinas agrícolas em Ibiporã.

Anderson fez uma publicação em seu perfil no Facebook na data de ontem (quinta-feira), onde diz, “Mais um dia de luta agradeço a Deus pois o dia de amanhã só ele sabe”.

INFORMAÇÕES DA PRF SOBRE O ACIDENTE

Na data de 19/02/2021, por volta das 05h40, a Polícia Rodoviária Federal registrou um acidente do tipo colisão transversal, com uma vítima fatal, nas proximidades do km 166 da BR 369, em Cambé. O condutor de uma motocicleta Honda CG , que seguia no sentido Rolândia – Cambé, colidiu transversalmente com um caminhão M. Benz, que seguia no sentido contrário, Rolândia – Cambé e realizava conversão à esquerda com a finalidade de retornar.

O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Já o condutor do caminhão, por sua vez, não sofreu lesões, permaneceu no local até a chegada da PRF, foi realizado o teste de etilometro com resultado 00,0 mg/l.

A Polícia Científica foi acionada para a realização da perícia, juntamente com o IML de Londrina para encaminhamento da vítima. A PRF confeccionará o Boletim de Acidente de Trânsito.

Após a liberação no IML, o corpo foi levado para Cruzmaltina e o sepultamento está marcado para a manhã de sábado (20), no Cemitério Municipal da cidade.

Nossos sentimentos aos amigos e familiares

