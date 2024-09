Idosa de 79 anos cai em golpe após acreditar que namorava empresário Elon Musk, segundo polícia

0:00

Na segunda-feira, 23 de setembro de 2024, uma idosa de 79 anos foi vítima de um golpe em Toledo, no oeste do Paraná, ao acreditar estar namorando o empresário Elon Musk. A Polícia Militar foi acionada após a atitude suspeita da mulher, que tentava comprar diversos cartões de crédito da Apple em uma loja local.

De acordo com o delegado Rodrigo Batista, a idosa acreditava que os cartões eram um pedido do suposto namorado, que ela acreditava ser o empresário Elon Musk. Na versão apresentada pela mulher, Musk, confundido como dono da Apple, solicitava que ela comprasse os cartões e, em troca, prometia trazer uma quantia em dólares ao Brasil.

A idosa informou à polícia que gastou aproximadamente R$ 4 mil na compra dos cartões, enviando fotos dos itens ao suposto namorado. No entanto, ao verificar o celular da vítima, a polícia identificou que o número de contato possuía um código internacional da Nigéria, levantando a suspeita de fraude.

O irmão da idosa foi contatado e se dirigiu ao local para buscá-la. A Polícia Civil investiga o caso com o objetivo de identificar o golpista.

Orientações para evitar golpes

Este caso chama a atenção para o crescente número de golpes praticados contra idosos no Brasil. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDH), um dos golpes mais comuns é o do falso namoro online, onde golpistas se aproximam de suas vítimas, conquistam sua confiança e, após um envolvimento emocional, começam a pedir dinheiro.

A recomendação do MDH é que, em situações suspeitas, os idosos conversem com amigos, familiares ou autoridades para obter orientação e garantir uma solução segura. O delegado Batista também ressaltou a importância do acompanhamento dos familiares: “É fundamental que os familiares fiquem atentos às interações nas redes sociais dos idosos para prevenir esses golpes, já que esse público é alvo preferencial dos criminosos.”