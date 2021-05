Idosa de 89 anos é agredida por parente em Cambé

No último final de semana um caso assustou os moradores de Cambé.



No domingo, Dia das Mães, quando os filhos chegaram para almoçar com a Dona Marta, de 89 anos, a encontraram com lesões extensas em seus dois antebraços, devido a um suposto desentendimento com a filha da nora, no sábado (9). Ela também teria tirado o celular da idosa para impedir que ela não pedisse socorro.

Os filhos então chamaram a polícia, registraram Boletim de Ocorrência e levaram a senhora para atendimento médico. A suposta agressora foi localizada em um bar próximo ao local e confirmou que esteve na casa da vítima e que houve uma discussão. Ela foi presa, mas liberada mediante pagamento de fiança de R$ 2.500,00.

“Este é mais um absurdo que vemos. Esta agressão é grave e não pode ficar impune e a suposta agressora deveria ter ficado presa. Nossos idosos estão subjugados, à mercê daqueles que os agridem. Pedimos rigor nas investigações e que a Criai seja informada das providências tomadas. Também sou autor da lei que fornece o ´Botão do Pânico´aos idosos em situação de violência familiar e doméstica e tenho cobrado sua implementação”, afirmou o presidente da Comissão que Defende os Diretos da Criança, Adolescente, Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai), da Assembleia Legislativa.

Os idosos são vulneráveis, precisam da nossa ajuda. Por isso, se alguém notar algo suspeito na vizinhança, Disque 181.



No site da Criai (www.criaiparana.org), também é possível fazer uma denúncia clicando no “botão” que fica logo na página principal!

A denúncia é de fundamental importância para combater este tipo de crime!

Cobra Repórter