Idoso sofre queimaduras graves aos tentar combater incêndio em sítio

Socorristas do Siate foram acionados e chegaram rapidamente ao local. Com a gravidade do paciente e distância considerável da área urbana, a equipe acionou reforço do médico do Samu com o helicóptero.

Um idoso ficou gravemente ferido após ter o corpo queimado durante um incêndio na zona rural de Londrina. Segundo informações do agricultor Luiz Betolassi, que é arrendatário do sítio, o homem de 82 anos teria tentado apagar as chamas em uma área de mata.

“Provavelmente ele foi tentar apagar, deve ter perdido o equilíbrio e caiu dentro do fogo. Queimaduras principalmente no peito e respira com muita dificuldade”, afirmou.

A ambulância encontrou a aeronave na rodovia e ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Universitário (HU) de Londrina. O homem vai passar por avaliação da equipe médica da ala exclusiva de queimados. As queimaduras são principalmente nas proximidades do peito e o idoso estava com dificuldade para respirar.

Com informações Tarobá News