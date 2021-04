Idosos com mais de 66 anos serão vacinados contra Covid-19 no domingo (11)

Com a chegada de um novo lote de vacinas contra a Covid-19 em Cambé nesta sexta-feira (09), a Secretaria de Saúde programou para domingo (11/04) a vacinação de idosos com mais de 66 anos. Não é necessário fazer o cadastramento, basta ir até um dos dois pontos de vacinação.

Seguindo os procedimentos anteriores, a imunização será realizada por meio de drive thru na Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomés) e no Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco), das 8h30 às 12h. É obrigatório apresentar documento de identificação (RG e CPF) e um comprovante de residência.

Segundo a secretária de Saúde, Adriane Bertan, Cambé está fazendo o possível para acelerar a vacinação, mas depende da chegada de novos lotes do imunizante. “Nós fizemos uma pausa esta semana porque estávamos sem vacina. Assim que recebemos as doses, já iniciamos a vacinação e nossa média de aplicações é uma das melhores do país. Estamos nos esforçando, estamos cobrando dos órgãos competentes a chegada de mais doses, enfim, queremos que tudo caminhe mais rápido, mas são situações que não dependem exclusivamente da gente”, apontou.

Segunda dose

Idosos com mais de 78 anos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac (Butantan) contra Covid-19 até o dia 16 de março receberão a segunda dose do imunizante neste sábado (10). A vacinação também será no modelo drive thru em dois pontos da cidade: Rodoviária (Avenida Brasil, 1336 – Vila Salomés) e Centro da Juventude (Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953 – Jardim Castelo Branco). A imunização começa a partir das 9h e vai até às 13h. É obrigatório apresentar documento de identificação (RG e CPF) e carteirinha de vacinação com a anotação da primeira dose.