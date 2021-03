Idosos de 85 a 89 anos podem se vacinar na UBS do Jardim Tarobá

Os idosos com idade de 85 a 89 anos e que não puderam comparecer à vacinação no sistema drive-thru realizada na terça-feira (02/03) poderão receber a primeira dose da vacina contra covid-19 na Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Tarobá, em Cambé, nesta quinta e sexta-feira (04 e 05/03), das 7h às 19h. Não há necessidade de agendamento.

Na terça, 377 idosos foram vacinados nos postos de vacinação montados no Centro da Juventude e na Rodoviária. A estimativa é que Cambé tenha pouco mais de 700 pessoas nessa faixa etária e há vacinas disponíveis para todas.

Na sexta-feira, será iniciada a vacinação da segunda dose para os profissionais de saúde de Cambé que receberam a primeira dose de CoronaVac entre os dias 25 de janeiro e 8 de fevereiro. A imunização será pelo sistema drive-thru, na rodoviária. As vacinas começam a ser aplicadas às 8h. É preciso levar documento com foto e a carteira de vacinação com a anotação da primeira dose aplicada da vacina.

Via: Assessoria de Imprensa