Igreja Assembléia de Deus realiza Encontro de Casais no Conjunto Vivi Xavier em Londrina

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Na noite do último dia 17 de setembro, a Igreja Evangélica Assembléia de Deus localizada na Rua Elis Regina, 78 no Conjunto Vivi Xavier em Londrina, realizou o Encontro de Casais com o tema “Casamento Uma Aliança Preciosa”.

O evento foi um sucesso na vida dos casais que ali estiveram presentes. A cerimônia contou com a presença de casais até da cidade de Cambé, como a microempresária Vanessa Santos e o esposo Tércio dos Santos, além dos vereadores Giovani Mattos e Nantes com suas respectivas esposas.

O Pastor local, Abenício de Jesus Salvador ficou emocionado ao relatar sobre o evento, informando que mesmo em pandemia e com muita dificuldade, o culto e sua organização superou as suas expectativas.

“Nossa igreja é uma igreja acolhedora, carismática e pregamos o amor, a salvação e as promessas que Deus têm na vida de cada ser humano, e o mais gratificante é ver pessoas rendendo-se as lágrimas, ao propósito espiritual que tem mudado a vida de muitos”, contou o pastor ao Portal Cambé.

A ministração em relação ao tema, foi realizada pelo Pastor Jeferson França da Igreja Evangélica Assembléia de Deus da Rua São Vicente na região central de Londrina.

O coordenador de Casais de Família e também Presbítero da igreja local, Cesar Mouro foi o organizador do encontro que contou com a participação de mais de 40 casais e com um jantar, chamado de momento de comunhão, que aconteceu após o encerramento da palestra.

O pastor Abenício falou um pouco sobre o evento, acompanhe abaixo no vídeo.

Fotos do Evento