Igreja Matriz de Cambé é alvo de furto; veja o vídeo

A Igreja Matriz de Cambé localizada na Rua França foi alvo de um furto que aconteceu no início da tarde do último sábado (29/05).

Câmeras de segurança do local registraram o momento em que o indivíduo entra na igreja, observa o interior e vai em direção a uma sala. Em seguida sai com o material, organiza e retira-se do templo.

De acordo com as informações, o suposto criminoso subtraiu um instrumento musical por nome de baixo e microfones. O baixo é da marca Tagima Milenium de 5 cordas. Tem um detalhe na madeira entre os caps e os potenciômetros.

O rapaz, com toda calma, sai pelo estacionamento lateral como se nada tivesse acontecido e vai embora.

Qualquer informação sobre a identificação do criminoso e dos materiais furtados pode ser repassada para a Delegacia de Polícia de Cambé pelo telefone (43) 3249-8615 / 181 / 190.