Imagem da padroeira do Paraná visita Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Londrina

A imagem da padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rocio, vinda do Santuário Estadual do Rocio, em Paranaguá, no litoral do estado, vai fazer uma parada no Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina. Nesta primeira vez que a santa sai em peregrinação rumo à terra roxa, a programação inclui diversas atividades no santuário, justo quando o local está prestes a completar 70 anos como paróquia (Jubileu de Platina) e 25 como santuário (Jubileu de Prata).

Em peregrinação pela Arquidiocese de Londrina desde o dia 8 de setembro, quando chegou, a imagem deverá permanecer na Vila Nova entre os dias 16 e 19 de setembro. De lá, vai para a paróquia Sant’Ana, na zona sul da cidade. A programação é uma preparação para a festa estadual de Nossa Senhora do Rocio, comemorada do dia 1º ao dia 16 de novembro, em Paranaguá. O dia de devoção é todo dia 15 de novembro. “Nós decidimos fazer este ano uma experiência nova, que é levar a imagem para as dioceses do interior do Estado, uma vez que a santa é padroeira do Paraná”, explica o reitor do Santuário Estadual do Rocio, padre Dirson Gonçalves.

“Para nós, é uma grande honra e alegria poder receber a imagem da padroeira do Paraná. Nós, que cultivamos a devoção à padroeira do Brasil, estamos de braços abertos para acolher a fé e as orações a Nossa Senhora, que, na realidade, é uma só: a mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do santuário em Londrina. A equipe de liturgia preparou missas, celebrações, orações do terço, entre outras atividades, para receber Nossa Senhora do Rocio. Veja a programação completa:

Quinta-feira, 16/09:

12h10 – Chegada da imagem com bênção aos trabalhadores, carteiras de trabalho e desempregados.

19h – Terço luminoso presencial e transmitido pelas redes sociais.

Sexta-feira, 17/09:

6h20 – Terço dos homens.

7h – Missa em oração pelos enfermos.

19h – Missa com intenção especial pelo estado do Paraná

Sábado, 18/09:

7h – Missa devocional com a comunidade.

9h30 – Iniciação à vida cristã: consagração das crianças da catequese à Nossa Senhora do Rocio.

14h – Momento devocional com os coroinhas do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em oração pelas vocações.

18h – Terço com os Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão (MESC), em oração pelos enfermos e acamados.

18h30 – Missa devocional à Nossa Senhora do Rocio, com transmissão pela Rádio Alvorada.

Domingo, 19/09:

7h – Missa devocional com a comunidade e envio da imagem à paróquia Sant’Ana.

9h – Chegada da imagem à paróquia Sant’Ana.

9h30 – Missa na paróquia Sant’Ana, presidida pelo padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário de Nossa Senhora Aparecida.

Via: Fábio Luporini