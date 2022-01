IML identifica homem encontrado morto em banheiro de casa incendiada

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Foi identificado, nesta quinta-feira (6), corpo do homem encontrado em uma casa incendiada em Cambé. A residência localizada no jardim Campos Verdes ficou completamente destruída por dentro e a vítima já estava sem vida no banheiro do imóvel quando a equipe de resgate chegou.

O homem, chamado Paulo Ricardo Oliveira de Souza, de 35 anos, foi encontrado com um ferimento na cabeça. “Pudemos identificar um ferimento que será analisado com mais precisão pelo médico legista e também com a análise do banheiro para ver se houve uma queda ou alguma ação de uma segunda pessoa contra ele”, disse o perito Rafael Greve.

O corpo foi liberado por familiares para o sepultamento. “Apesar de estar um pouco carbonizado, foi possível fazer a coleta da impressão digital e foi comparada com o documento que a família apresentou e foi identificada a pessoa”, disse a chefe adjunta do IML, Cristiane Batilana.

O ferimento na cabeça levantou a suspeita de que ele tenha sido assassinado antes do incêndio. Já o exame no Instituto Médico Legal apontou que Paulo inalou fumaça durante o incêndio, indicio de que estava respirando no momento das chamas. Ainda assim, o laudo não descartou a possibilidade de um crime.

“Durante a necropsia, o médico identificou lesões encefálicas, cervicais, mas também identificou inalação de fumaça e queimadura. Tudo isso será escrito no laudo. Nem sempre é possível determinar qual instrumento ocasionou o ferimento, mas algumas vezes é possível descartar uma coisa ou outra

O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Cambe que vai ouvir testemunhas e analisar o laudo da perícia. “Vai ser feita uma análise mais aprofundada para descobrir os vestígios que possam indicar a causa do incêndio, se foi acidental ou criminoso”, explicou o perito.

Tarobá News