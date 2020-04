Uma casa ficou totalmente destruída pelo incêndio causado no último dia 11 de Abril (sábado), na Rua Júlio Ferro no Jardim do Sol na cidade de Bela Vista do Paraíso (a 39 km de Cambé).

De acordo com as informações dos familiares repassadas ao Portal Cambé, Vanderlei de Brito estava sozinho em sua residência quando iniciou o fogo. Ao perceber o princípio do incêndio, Vanderlei retirou-se do imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas chegando no endereço acima mencionado, a casa já estava tomada pelas chamas, ocasionando a destruição total da residência. Restou somente os bombeiros conterem o fogo.

No imóvel moravam Vanderlei, a esposa Amanda Pricila Pereira dos Santos e uma filha de 2 anos. No momento a família está morando “de favor” na casa da irmã de Amanda por nome de Ingrid.

“A casa incendiada foi cedida pelo meu sogro e perdemos tudo o que tínhamos no imóvel e precisamos muito da ajuda das pessoas com doações de roupas, alimentos, calçados, móveis, materiais de construção, produtos de higiene e limpeza e outras coisas mais”, desabafou Amanda.

O que causou grande emoção e impressionou a todos, foi que na casa da família cristã a Bíblia Sagrada permaneceu intacta no meio dos escombros.

Ainda com as dificuldades e perdas, Amanda com muita fé e bem enfática ainda relatou ao Portal Cambé, “Acredito que Deus tem um propósito muito grande em nossas vidas.”

A família pede encarecidamente e com urgência doações da população. O contato para as doações é (43) 9.9965-7838 – Amanda.