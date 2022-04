Inaugurado novo e moderno complexo de saúde em Cambé

A Prefeitura de Cambé inaugurou neste sábado (16) oficialmente o novo Complexo de Saúde Pronto Atendimento 24h Maria Anideje e Unidade Básica de Saúde Dr. Algacyr Ferreira. A cerimônia foi carregada de emoção por ser um marco histórico para a cidade e por receber as famílias dos homenageados que nomeiam as duas instituições de saúde. O novo complexo de saúde fica na Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza.

O novo local tem uma área de 520,27m² e foi construído nos padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, com seis consultórios médicos, sala de inalação, de curativos, de vacinas, esterilização, expurgo, sala de emergência, sala de observação, além das salas administrativas, recepção e banheiros. E as obras não param por aí. O prefeito Conrado Scheller conseguiu a liberação de mais R$ 1,2 Milhão para finalizar a obra entregue neste sábado e para dobrar a estrutura de atendimento futuramente.

O prefeito Conrado Scheller reforçou que a mudança era uma necessidade urgente. “Começamos a construir uma nova história da saúde cambeense, dando estrutura e condições de trabalha para os servidores e dando conforto e segurança para a população que usufruirá dos atendimentos a serem prestados no complexo”, destacou o prefeito.

A atual estrutura comporta dois serviços de saúde distintos, com isso, é considerada uma unidade mista, com o Pronto Atendimento 24 horas Maria Anideje e a Unidade Básica de Saúde Dr. Algacyr Ferreira.

O Pronto Atendimento 24 horas Maria Anideje, que hoje está localizada no jardim Monte Castelo, no antigo Hospital Londrina, atenderá ininterruptamente. Já a UBS Dr. Algacyr Ferreira oferece um atendimento à população de atenção básica, de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h. “Vamos ter uma mudança significativa no atendimento e na estrutura”, ressaltou a secretária de Saúde, Adriane Bertan.