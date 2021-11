Incêndio atinge frota de ônibus na garagem da Grande Londrina

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

Pelo menos 30 ônibus foram consumidos por um incêndio na garagem do Transporte Coletivo Grande Londrina no início da noite desta segunda-feira (15). O incêndio, na região da Vila Recreio, se alastrou rapidamente e a fumaça preta foi vista de todos os pontos da cidade.

O medo dos moradores da região é de que o fogo atinja outros ônibus e tanques de combustíveis, além de um posto de combustível localizado próximo ao local.

Funcionários da empresa retiraram ônibus da garagem. Aproximadamente 40 veículos ficam estacionados no local. O trânsito da região está parado e a Polícia Rodoviária Federal interditou parte da BR-369 próxima à garagem.

O corpo de Bombeiros está no local combatendo as chamas. Ainda não se sabe o que causou o incêndio e se há vítimas.

O TCGL atende aproximadamente 65% do transporte coletivo de Londrina. Não há informações sobre o impacto do incêndio no transporte público do município.

