Um incêndio destruiu uma casa de madeira na manhã desta terça-feira (25/02), por volta das 10h40, na Rua Zamberlan no Jardim Ana Rosa em Cambé.

De acordo com as primeiras informações, não se sabe exatamente o motivo do princípio do fogo. Os vizinhos entraram em contato com o Corpo de Bombeiros para acionar a corporação. Como a casa era de madeira, material de fácil combustão, as chamas propagaram rapidamente e o fogo consumiu toda a residência.

Como o incêndio foi de grandes proporções, foi necessário o apoio do caminhão ABTR de Londrina e conseguiram impedir que o fogo se alastrasse para casas vizinhas.

A dois meses atrás, a casa era uma igreja evangélica. Segundo o proprietário do imóvel, a casa foi alvo de furto a um tempo atrás.

Não houve feridos no local.