Incêndio em Residência no Jardim Ana Rosa em Cambé Deixa Vítima Fatal

Na manhã desta quarta-feira, um incêndio atingiu uma residência na Rua Filipe Cortez, localizada no Jardim Ana Rosa, na cidade de Cambé. O incidente resultou na trágica morte de Andréia Aparecida Rodrigues, de 44 anos, e de seu cachorro, ambos vítimas da inalação de fumaça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, constatou que o fogo havia consumido totalmente um dos quartos da residência. Segundo o sargento Faustino, que falou com a imprensa, a equipe recebeu inicialmente informações de que não havia vítimas, mas ao chegar ao local, foram informados por um vizinho sobre gritos vindos de dentro da casa.

Ao entrar na residência, os bombeiros encontraram o corpo de Andréia Aparecida Rodrigues no banheiro, deitado de costas, já sem vida. Próximo ao corpo, também foi encontrado o cachorro da família, igualmente vítima da inalação de fumaça. O sargento Faustino afirmou que, a princípio, a causa da morte de Andréia foi a inalação de fumaça, e não queimaduras.

O incêndio se concentrou principalmente no quarto, onde todo o mobiliário foi consumido pelo fogo. Apesar da intensidade das chamas no quarto, a cozinha e outros cômodos da casa não sofreram grandes danos.

Os bombeiros verificaram que o botijão de gás estava intacto e que não havia objetos estranhos no local, indicando que o incêndio não se alastrou para a cozinha. As causas exatas do incêndio ainda serão determinadas pela perícia técnica.