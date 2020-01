O Corpo de Bombeiros de Cambé foi acionado na tarde desta segunda-feira (27/01) para atender um incêndio em residência na rua Antônio Rodrigues Arzão no Jardim Silvino.

Segundo informações do presidente do Bairro “Galego” o fogo atingiu uma residência que fica no fundos do terreno, e que os cômodos atingidos pelo fogo estavam desocupados.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas

No incêndio ninguém ficou ferido, apenas danos materiais.





Fotos: Galego – Presidente do Bairro