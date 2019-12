O Grupo Muffato anunciou nesta sexta-feira (20) a construção de uma indústria de alimentos em Cambé. O Muffato Foods é o primeiro empreendimento do grupo no ramo industrial e terá o investimento inicial de R$ 170 milhões. O evento foi acompanhado pelo governador Ratinho Júnior.

A construção será dividida em duas etapas e o empreendimento vai gerar 650 empregos diretos. A primeira etapa vai viabilizar o processamento de produtos relacionados à proteína animal e a segunda aos de origem vegetal. Localizado no km 164, da rodovia Mello Peixoto, o Muffato Foods vai produzir 255 toneladas de alimentos por dia. Serão 40 mil m2 de área construída, equipe exclusiva e especializada em higienização de alimentos e também em controle de qualidade dos produtos processados e fabricados.

Outros benefícios para o consumidor são o aumento na disponibilidade de carnes angus nas lojas e de produtos de marca própria naturais e frescos, além de protocolos internacionais de segurança alimentar que garantem uma assepsia semelhante à dos centros cirúrgicos.

A inauguração da primeira fase do empreendimento está prevista para o segundo semestre de 2020. Já o processo seletivo dos 650 colaboradores deve ter início em junho do ano que vem. O complexo empresarial será um dos maiores e mais modernos do país com 122 mil m2.

No Muffato Foods, todos os efluentes gerados serão devidamente tratados e a água utilizada pela indústria será devolvida à natureza, utilizando um sistema de fertirrigação para irrigar o solo. Também haverá o aproveitamento de água da chuva, que será usada na limpeza das áreas externas, iluminação em led que economiza até 30% de energia e sistemas de refrigeração e climatização mais modernos e econômicos com gases que não poluem o meio ambiente.