E quem pensa que é apenas a Coluna Bonita Ideia quem busca incentivar as empresas locais, não está atento à quase advogada, contabilista e influencer, Pâmela Matheus! Assim como esta Coluna, Pâmela usa sua rede de contatos para mostrar às pessoas, a importância de prestigiar o comerciante, o empresário da localidade! Como ela faz isso?! Além de publicar informações relevantes, a Influencer lançou no dia 29 de abril, o Curso “Cresça e Faça a Diferença- Por Pâmela Matheus”.

De acordo com Pâmela, este curso vem agora para poder ser um auxílio em tempos incertos para os pequenos comerciantes. “Me dói ver tantos pequenos negócios sofrendo com a Pandemia.Com isso, resolvi disponibilizar o curso neste momento, para realmente ajudar esses pequenos negócios a se reinventarem na internet, especialmente no Instagram que hoje, é a maior rede social”. Também segundo a criadora do Capacitação, ela nota que todo empresário, de qualquer nicho se encontra inseguro. “Incertezas são normais quando acontecem coisas sem precedentes como essa pandemia! O importante sempre é manter a calma e não parar de se reinventar”.

Pessoal, olhem que bacana, para que o Curso seja viável para todos os bolsos, a Influencer disponibilizará a Capacitação “Cresça e Faça a Diferença- Por Pâmela Matheus”, pelo preço de R$50,00. “O curso tem um valor simbólico, mas o conteúdo vai ser de grande valia, pois agrega minha experiência de mais de 14 anos em vendas, minha formação acadêmica em contabilidade e meu aprendizado em mais de 8 anos como influenciadora digital”.

Ah, Pâmela Matheus contou ainda que o curso contará com vídeos dinâmicos, por meio de uma linguagem simples e direta (nada termos técnicos e ineficazes)! E a Previsão de início do Curso é dia 10/05!

Confira o cronograma de temas:

-Divulgar seu negócio de forma correta no Instagram;

-Como transformar posts em vendas;

-Como instituir Parcerias;

-Posts patrocinados e seus direcionamentos;

-Criação de conteúdo;

-Aplicativos de edição de vídeos e imagens;

-Qualidade das fotos;

-Como perder a vergonha de gravar stories;

-Noções básicas de contabilidade;

-Planilhas de controle;

-Fidelização de clientes;

-Como conseguir novos clientes;

-Como aumentar alcance das publicações;

Para mais informações e inscrições, siga o perfil https://instagram.com/crescaefacadiferenca .