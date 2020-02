Com a partida contra o Cascavel CR no próximo domingo (09), às 17h, no Estádio do Café, pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense de 2020, a diretoria do Londrina Esporte Clube inicia as vendas de ingressos para este jogo nesta terça-feira (04), às 10h00 em todos os pontos de vendas tradicionais.



Os valores foram mantidos de forma antecipada a R$ 10,00 para o setor das arquibancadas e de R$ 20,00 para o setor das cadeiras, tendo a venda até às 12h00 de domingo (09), o dia da partida. Nas bilheterias do Estádio do Café, a partir das 15h00, os valores serão R$ 20,00 para o setor das arquibancadas e R$ 40,00 para o setor das cadeiras. Vendas apenas no dinheiro em espécie.

Na sede administrativa do Estádio Vitorino Gonçalves Dias, as vendas começaram a partir das 10h00 desta terça-feira (04). Confira os horários do VGD:

Terça-feira (04): Das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00;

Quarta-feira (05): Das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00;

Quinta-feira (06) e Sexta-feira (07): Das 08h00 às 18h00;

Sábado (08): Das 08h00 às 16h00.

INGRESSOS PARA A PARTIDA CONTRA O CASCAVEL CR

Setor de arquibancada (descoberto):

R$ 10,00 [meio-ingresso antecipado]; R$ 20,00 [após às 12h00 de domingo (09)]

Setor de cadeiras (coberto):

R$ 20,00 [meio-ingresso antecipado]; R$ 40,00 [após às 12h00 de domingo (09)]

Setor visitante (descoberto):

R$ 10,00 [meio-ingresso antecipado]; R$ 20,00 [após às 12h00 de domingo (09)]

Proprietário de cadeira cativa:

R$ 10,00 [meio-ingresso antecipado]; R$ 20,00 [após às 12h00 de domingo (09)]

CRIANÇAS

As crianças até 12 anos de idade não precisam comprar ingresso para acompanhar a partida do setor das arquibancadas. Crianças menores de 06 anos não pagarão no setor das cadeiras. Crianças entre 06 anos e 12 anos, pagam meio-ingresso nas cadeiras.

SÓCIO TORCEDOR

O programa de sócio torcedor do Londrina Esporte Clube, Sou Tubarão, está encerrado para os adeptos que fazem os pagamentos em dinheiro, boleto e cartão de crédito assinatura. O sócio Mirim e o Contribuinte também terão seus planos foram encerrados.

Apenas os sócios torcedores que fizeram o pagamento integral do plano serão mantidos pelo período contratado. Mais informações, entrar em contato pelo telefone (43) 3322-9756. Na entrada principal do Estádio do Café (portão do autódromo) haverá uma entrada exclusiva para os sócios que fizeram o pagamento integral do plano.

PASSAPORTE GALERA TUBARÃO

Quem adquiriu o Passaporte Galera Tubarão não precisará fazer a compra do seu ingresso, apenas apresentar sua carteirinha na entrada do Estádio do Café no dia da partida.

Quem ainda não comprou o seu passaporte, pode fazer a aquisição na sede administrativa do Estádio Vitorino Gonçalves Dias nos mesmos horários de venda de ingressos. O Passaporte Galera Tubarão Arquibancada custará R$ 30,00 e o torcedor terá direito a um brinde. Já o Passaporte Galera Tubarão Cadeira terá o valor de R$ 60,00 e também dará ao torcedor um brinde. Com isso, o adepto poderá acompanhar as três últimas partidas do Tubarão em casa sem a necessidade de compra do ingresso.

As vendas estão sendo feitas no dinheiro em espécie, cartão de crédito e cartão de débito.

ENTRADA EM CAMPO

Sem o plano de sócio torcedor Mirim, a entrada em campo de crianças com os jogadores do Londrina Esporte Clube será aberta para todos os torcedores a partir de 02 anos que não seja de colo até 12 anos. A seleção das crianças será feita através das nossas redes sociais com o formato de seleção e como será feito todo o processo.

POSTOS DE VENDA

QUIOSQUE DO TUBARÃO

Boulevard Londrina Shopping

Av. Theodoro Victorelli, nº 150. Andar térreo.

Horário de funcionamento: domingos, das 14h às 20h. Segunda a sábado: das 10h às 22h.

Telefone: (43) 3017-0555

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.



LOJAS KARILU

Karilu do Centro | Fábrica

Av. Celso Garcia Cid, nº 836. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, das 8h às 12h.

Telefone: (43) 3322-1470.

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.



Karilu do Shopping Com-Tour

Av. Tiradentes, nº 1241. Jardim Shangri-lá A.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h. Domingo e feriados, das 9h às 15h.

Telefone: (43) 3347-5549.

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.



Karilu do Muffato da Madre Leônia

Av. Madre Leônia Milito, nº 1175 (Lojas 2 e 3). Gleba Palhano.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h.

Telefone: (43) 3324-2930.

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.



Karilu do Muffato Duque de Caxias

Av. Duque de Caxias, nº 1200. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 21h. Domingos e feriados, das 9h às 15h.

Telefone: (43) 3037-5232.

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.



BILHETERIA ESTÁDIO VITORINO GONÇALVES DIAS

Av. Jorge Casoni, nº 1900. Vila Casoni

Telefone para contato: (43) 3322-9756.

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.



ÓTICA DINIZ da Avenida Saul Elkind

Avenida Saul Elkind, nº1433. Sala 05. Conjunto Violim

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h. Nos dois primeiros sábados do mês, funciona das 8h30 às 17h. Nos dois últimos sábados do mês, funciona das 8h30 às 13h.

Telefone: (43) 3336-0520

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.



BANCA FLAMENGO

Mercado Municipal Shangri-lá

Rua Visconde de Mauá, nº 168. Jardim Shangri-lá.

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 7h às 19h. Domingos, das 7h às 13h.

Telefone: (43) 3028-6923.

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.



BILHETERIAS DO ESTÁDIO DO CAFÉ

Avenida Henrique Mansano, 889. Jardim Alpes.

Horário de funcionamento: somente nos dias de jogos. Domingo (02), abrem às 14h00.

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.

ROVANI RESTAURANTE

Avenida Paraná, 49. Centro.

Horário de funcionamento: segunda a sexta feira das 8h às 19h e sábado das 8h às 14h. Telefone: (43) 3324-5644.

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.

ÓTICA DINIZ CAMBÉ

Avenida Inglaterra, 753. Centro de Cambé.

Telefone: (43) 3035-2008

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.



BANCA RODEIO

Rua Professor João Cândido, 333. Centro de Londrina.

Telefone: (43) 3324-7603

Forma de pagamento: Dinheiro em espécie.