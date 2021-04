Iniciadas as obras do viaduto do Bratislava em Cambé

As obras de construção do viaduto na BR-369, entre a avenida Brasil e a estrada da Bratislava, em Cambé, começaram e estão a todo vapor. Nesta fase do projeto, estão sendo feitas obras nas marginais para que o tráfego de veículos possa ser desviado por lá. Por causa destas obras, a entrada de Cambé pela Avenida Brasil foi fechada temporariamente, tendo o motorista que viaja no sentido Rolândia/Londrina se dirigir até o cruzamento seguinte, na estrada da Esperança, a popular parada da panela, enquanto quem vem no sentido Londrina Cambé, deve entrar nesta mesma entrada, ou na anterior, pela Avenida Roberto Conceição.

A BR-369, entre a avenida Brasil e a estrada da Bratislava, será rebaixada para criar uma trincheira. A obra será executada com dois viadutos, que darão continuidade à Avenida Brasil e à Estrada Bratislava, em um trecho de aproximadamente 800 metros.

O prefeito Conrado Scheller e o secretário de Planejamento e presidente da Companhia de Desenvolvimento de Cambé (Comdec), Mário Vander Martins Roberto, foram ver de perto o início das obras e a sinalização do local. Scheller ressaltou que esta obra é um marco não só para Cambé, mas para toda a região, pois além de trazer mais segurança aos cerca de 26 mil automóveis e mais de 6 mil caminhões que passam pelo local diariamente, também representa um atrativo a mais para o desenvolvimento local.

“Nosso objetivo é salvar vidas em um ponto que era muito perigoso. Além disso, buscamos o desenvolvimento, pois o viaduto incentivará o segmento imobiliário. Já está crescendo o número de condomínios horizontais nesta região”, disse o prefeito. A obra tem previsão de ser entregue no meio de 2022.

O prefeito aproveitou para cobrar do Consórcio Cambé OAE Bratislava, que executará a obra, uma melhoria na sinalização do local. “Precisamos de uma sinalização bastante efetiva nesta região, para evitar transtornos aos motoristas e também garantir a segurança deles. Essa sinalização precisa ser colocada bem antes da obra, em ambos os lados, para dar opções a quem está trafegando de entrar em Cambé antes”, afirmou Scheller.