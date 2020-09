INICIATIVA, UNIÃO E PARCERIA, são as palavras que refletem a realidade para o resgate de terrenos como a revitalização no Jardim Nova Cambé, em especial na Rua Ipoméia. O bairro onde a comunidade está se unindo e buscando a parceria com o empresário ÍNDIO PNEUS, vem passando por significativas melhorias.

Através da iniciativa dos populares, que tiveram total apoio de vários moradores, e com doações de pneus que não seriam mais utilizados, deixaram o local, além de limpo e organizado, um ambiente agradável e bonito.

O espaço ganhou limpeza e plantio de mudas de plantas. Na decoração foram reutilizados pneus com pinturas coloridas para alegrar o ambiente.

“Fiquei muito feliz por ter colaborado de alguma forma com este simples projeto, mas que deixa com outra cara. Isso poderia ser feito nos bairros em geral”, disse o empresário ao Portal Cambé.

A iniciativa deu certo e está colaborando nesse trabalho de recuperação de terrenos como esses, com a intenção de oferecer qualidade de vida para todos.