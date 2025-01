Inscrições abertas para o Bolsa Técnico 2025 em Cambé

0:00

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Cambé anunciou a abertura das inscrições para o Bolsa Técnico 2025. O programa visa beneficiar seis técnicos de cinco modalidades esportivas diferentes por um período de 10 meses, com um investimento total de R$ 146 mil. As inscrições estarão abertas até o dia 31 de janeiro e podem ser realizadas pelo site oficial da Prefeitura de Cambé.

Categorias e Valores

O programa contemplará:

1 Bolsa Nível I : R$ 1.500 mensais para treinador de atletismo;

: R$ 1.500 mensais para treinador de atletismo; 4 Bolsas Nível II : R$ 2.400 mensais, sendo uma para futebol, uma para esportes adaptados e duas para voleibol;

: R$ 2.400 mensais, sendo uma para futebol, uma para esportes adaptados e duas para voleibol; 1 Bolsa Nível III: R$ 3.800 mensais para treinador de basquete.

Os técnicos selecionados terão compromissos de atendimento semanal, variando conforme o nível da bolsa:

Nível I : 8 horas semanais em centros esportivos ou instituições de ensino, com mais 2 horas de planejamento;

: 8 horas semanais em centros esportivos ou instituições de ensino, com mais 2 horas de planejamento; Nível II : 12 horas semanais e 2 horas de planejamento;

: 12 horas semanais e 2 horas de planejamento; Nível III: 16 horas semanais e 2 horas de planejamento.

Critérios de Participação

Os candidatos devem atender aos seguintes requisitos:

Estar em atividade como técnico por pelo menos dois anos (modalidades coletivas);

Registro ativo no Conselho Regional de Educação Física (CREF) ;

; Experiência com atletas ou paratletas em competições esportivas, conforme previsto na Lei Municipal nº 3171/2023 e no Decreto Municipal nº 759/2023 ;

e no ; Compatibilidade de horários, comprovada por declaração do empregador, em caso de outro vínculo empregatício;

Regularidade na prestação de contas de benefícios anteriores, se aplicável.

Processo de Inscrição

A inscrição deve ser formalizada online, com inclusão de até cinco eventos esportivos no currículo do candidato, além dos seguintes documentos:

Foto digital 3×4 ou similar;

Comprovante de registro no CREF;

Comprovante de endereço.

Os documentos necessários também devem ser enviados pelos Correios para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), no endereço: Rua Brasília, nº 911, Parque Residencial Cambé, Cambé – PR, CEP 86191-000. A lista de documentos inclui:

Ficha cadastral assinada;

Declaração de regularidade no CREF;

Cópia de identidade e CPF;

Declaração de disponibilidade de carga horária;

Declaração de recebimento ou não de patrocínio/bolsa;

Currículo pessoal e profissional (dos últimos dois anos).

Mais Informações

O edital completo, com disposições gerais, critérios de seleção e prazos, pode ser acessado no site oficial da Prefeitura de Cambé, através do link: Bolsa Técnico 2025.