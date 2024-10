Inscrições Abertas para o Casamento Civil Coletivo 2024 em Londrina

0:00

O Programa Justiça no Bairro, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná e o SESC, está com inscrições abertas para o Casamento Civil Coletivo 2024. Esta iniciativa é uma oportunidade gratuita para casais com renda de até três salários mínimos que desejam oficializar sua união.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 25 de outubro de 2024, comparecendo ao Cartório de Registro Civil com a documentação necessária, que varia conforme o estado civil dos noivos (solteiro, viúvo ou divorciado). Entre os documentos exigidos estão a certidão de nascimento ou casamento atualizada, RG, CPF e comprovantes de residência. Também é necessário apresentar os documentos de duas testemunhas.

A cerimônia acontecerá no dia 9 de novembro de 2024, um sábado, em Londrina, com o objetivo de proporcionar aos casais um momento único e especial. O evento visa atender casais de baixa renda, oferecendo a gratuidade do processo de habilitação e da cerimônia.

Documentação Necessária

Solteiros: Certidão de Nascimento original atualizada (com validade de 90 dias).

Certidão de Nascimento original atualizada (com validade de 90 dias). Viúvos: Certidão de Casamento original atualizada e certidão de óbito do(a) ex-cônjuge.

Certidão de Casamento original atualizada e certidão de óbito do(a) ex-cônjuge. Divorciados: Certidão de Casamento com averbação de divórcio atualizada.

Além disso, são necessários os documentos de identidade (RG e CPF), comprovante de residência e certidão de nascimento dos filhos, caso existam.

Como Participar

Os casais interessados devem entregar toda a documentação no Cartório de Registro Civil até o prazo estipulado, garantindo assim sua participação no evento. Após a entrega completa dos documentos, uma data será marcada para que o casal assine o processo de habilitação juntamente com suas testemunhas.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Cartório através dos telefones 3254-3630 ou 99665-9637 (WhatsApp).

O horário de atendimento do Cartório é de segunda a sexta, das 8h30 às 11h e das 13h às 17h. O endereço do Cartório é Rua Salomão Jorge Hauli, 130, Centro, Cambé.

Oportunidade Única

Este evento representa uma grande oportunidade para casais de Londrina e região oficializarem seu casamento de forma gratuita, com todo o suporte legal e burocrático necessário. O Casamento Civil Coletivo 2024 reforça o compromisso do Programa Justiça no Bairro em proporcionar inclusão social e cidadania para todos.