Começam nesta segunda-feira (14), e vão até 30 de outubro, as inscrições para o Vestibular 2021 da Universidade Estadual de Londrina (UEL). Essa edição do processo seletivo será atípica, devido à pandemia.

Diferentemente das edições anteriores, divididas em duas fases, as provas do Vestibular 2021 serão aplicadas em um único dia, 14 de março de 2021.

Os candidatos poderão efetivar a inscrição a partir das 17 horas no site da Coordenadoria de Processos Seletivos (COPS), setor responsável pelo planejamento, elaboração e aplicação do Vestibular. São ofertadas 2.564 vagas para ingresso pelo Vestibular, em 52 cursos de graduação da Universidade. Já outras 581 vagas serão ofertadas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), totalizando 3.145 vagas.

A coordenadora da COPS, Sandra Garcia, recomenda que os candidatos leiam atentamente o Manual do Candidato, que será disponibilizado também a partir das 17 horas desta segunda-feira (14). “É importante seguir as orientações contidas no Manual do Candidato, depois preencher corretamente o formulário de inscrição, digitando nome, endereço residencial e demais informações solicitadas de maneira correta”, diz. Segundo ela, também é preciso ficar atento no momento de preencher a opção de curso.

Vale ressaltar que a edição do Vestibular 2021 traz uma novidade. Pela primeira vez o candidato deverá, obrigatoriamente, fazer o upload da foto (3X4) e do Documento de Identidade (RG), direto no formulário de inscrição. O manual, além de outras informações úteis ao candidato, traz a descrição detalhada sobre a foto que será aceita.

VALOR – O valor da inscrição do Vestibular, excepcionalmente nesta edição, é de R$ 135,00, menor quando comparado ao último Vestibular, que foi de R$ 153,00. Após preencher o formulário de inscrição, o candidato tem até o primeiro dia útil depois do encerramento das inscrições, portanto, 3 de novembro, para imprimir e pagar o boleto, confirmando a inscrição.

Sandra Garcia lembra que os candidatos contemplados com isenção ou desconto do valor da inscrição do Vestibular também devem efetivar a inscrição no site da COPS.

PROVAS – Com aplicação do Vestibular 2021 em um único dia, o formato também foi alterado. Serão duas provas: uma de Conhecimentos, com 50 questões e a outra de Redação, com tema único.

A Prova de Conhecimentos será dividida em Conhecimentos Gerais (36 questões), Língua Portuguesa e Literatura (10 questões) e Língua Estrangeira (4 questões), que, conforme escolha do candidato no momento da inscrição, poderá ser Inglês, Espanhol ou Francês.

A coordenadora da COPS explica ainda que cada questão da Prova de Conhecimentos tem o valor de 1,5. “O candidato tem que obter no mínimo 26% da pontuação do total de questões e não zerar em nenhuma das partes da prova de Conhecimentos”, explica Sandra. Com cinco horas de duração, uma hora a mais comparado aos Vestibulares anteriores, a prova começa a partir das 14 horas, e inclui a elaboração da redação.

RESULTADO – O resultado final sai em 30 de abril de 2021, no site da COPS, quando é divulgada a lista dos aprovados em 1ª convocação.

SERVIÇO: Inscrições do Vestibular 2021 da UEL.

Prazo: De 14 de setembro a 30 de outubro – no site da COPS – https://www.cops.uel.br/v2/Selecao/DetalharSelecao/Selecao/255

Prova: dia 14 de março de 2021, a partir das 14 horas (5 horas de duração).

Resultado (1ª convocação): 30 de abril de 2021.

Agência Estadual de Notícias