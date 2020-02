Carnavalesco= relativo a carnaval. Que tem participação ativa nos festejos carnavalescos. Assim, o dicionário resume o que é algo carnavalesco! Com isso, podemos sim, dizer que podemos criar looks, visual, estilo e até unhas carnavalescas…!

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) afirma que o crescimento do segmento de design de unhas reflete o perfil da consumidora brasileira, que vem “entendendo” que as unhas são, na verdade, acessórios! Ou seja, tem cuidado e se importado cada vez mais com a aparência das unhas e não será diferente no Carnaval, certo?

Vai para algum Baile de Carnaval? Vai viajar para a praia no Feriado ou, então, quer simplesmente estar atualizada com o evento do momento? Prepare o coração e veja som a designer de unhas Viviane Chalha, os modelos de unhas carnavalescas para você ter como influência na hora de compor sua “look folia”!

1°O glitter vai além das makes para os olhos. O amarelo é um tom quente, que remete a luz, energia e aliado ao glitter, faz com que o visual fique realmente: radiante;

2°Quer abusar do efeito furta cor? Combinar o glitter furta com o tom que você quer que predomine no seu visual é aposta certeira!

3° A moda de usar uma cor em cada unha cai perfeitamente para o Carnaval. Abuse dos esmaltes neons. Eles te proporcionarão um look bem contemporâneo e estiloso!

4° Quer estar estilosa, atual, mas não quer abusar tanto das cores? Olha só esta arte! Uma base aliada a adesivos dourados criou um visual cool e muito atual!

5° E se sua vibe não está para brilho e sim temas, olha essa Nail art com referência praiana!

Gostou das indicações que a super profissional Vivi Chalha nos deu? Confira as mídias digitais dela que estão incríveis!

Facebook: https://www.facebook.com/viviunhasemcambe/

Instagram: @viviunhascambe