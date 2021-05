INSS: 13º salário começa a ser depositado dia 25; confira o calendário

Pagamento antecipado do 13º salário do INSS deve injetar R$ 52,7 bilhões na economia do país.

A primeira parcela do 13º salário do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começará a ser paga na próxima terça-feira (25).

O decreto, que estabeleceu a antecipação do décimo terceiro para aposentados e pensionistas, foi publicado em 4 de maio. Segundo o Ministério da Economia, a medida deve injetar cerca de R$ 52,7 bilhões na economia do país.

Com a medida, o início dos pagamentos das duas parcelas serão antecipados para os meses de maio e junho respectivamente. Confira o calendário completo.

Calendário 13º salário INSS 2021

Confira as datas de pagamento do 13º salário do INSS para quem recebe aposentadorias, auxílios e pensões de até um salário mínimo.

Até um salário mínimo

Final do nº do benefício 1ª parcela (competência maio) 2ª parcela (competência junho) 1 25/maio 24/maio 2 26/maio 25/maio 3 27/maio 28/maio 4 28/maio 29/maio 5 31/maio 30/maio 6 01/junho 01/junho 7 02/junho 02/junho 8 04/junho 05/junho 9 07/junho 06/junho 0 08/junho 07/junho

Confira as datas de pagamento do 13º salário do INSS para quem ganha acima do mínimo.

Mais que um salário mínimo

Final do nº do benefício 1ª parcela (competência maio) 2ª parcela (competência junho) 1 e 6 01/junho 01/julho 2 e 7 02/junho 02/julho 3 e 8 04/junho 05/julho 4 e 9 07/junho 06/julho 5 e 0 08/junho 07/julho

Valor 13º salário INSS

Os valores a serem pagos já podem ser consultados nos extratos de pagamentos disponíveis pelo site e aplicativo de serviços do INSS.

A consulta é liberada após fechamento da folha de pagamentos pela Dataprev (empresa de tecnologia da Previdência).

Vale lembrar que a primeira parcela do décimo terceiro é isenta de Imposto de Renda e equivale à metade do benefício mensal bruto pago pelo INSS. O imposto só é cobrado na segunda parcela.

A tributação varia conforme a idade. O segurado de até 64 anos paga Imposto de Renda caso receba acima de R$ 1.903,98. De 65 anos em diante, a tributação só é cobrada se o benefício for superior a R$ 3.807,96.

Quem passou a ser beneficiário a partir de fevereiro tem um 13º salário proporcional ao número de meses em que receberá a renda do INSS neste ano.

Benefícios temporários com data de encerramento prevista para antes de 31 de dezembro de 2021, como é comum nos casos de auxílio-doença, também irão gerar gratificações proporcionais.

Notícias Contábeis