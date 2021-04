INSS: Antecipação do 13º salário de aposentados deve ficar para maio

Impasse no orçamento da União atrasou antecipação de pagamentos do 13º salário do INSS.

A antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ser prorrogada para maio em decorrência de um impasse no orçamento da União.

A medida era prometida para março, mês em que o orçamento foi aprovado. Contudo, as manobras para equilibrar o déficit fiscal de R$ 247,1 bilhões acabaram atrasando os pagamentos. Com isso, o texto não foi sancionado e o prazo para a liberação ficou para 22 de abril.

Contudo, considerando que a folha de pagamentos do INSS referente a abril deve fechar já no final da próxima semana, a antecipação da parcela natalina deve sofrer ainda mais atrasos e ficar para os meses de maio (1º parcela) e junho (2ª parcela).

Dessa forma, os pagamentos devem ser liberados na mesma data do benefício tradicional, conforme calendário abaixo:

Até um salário mínimo

Final 1ª parcela 2ª parcela 1 25/mai 24/jun 2 26/mai 25/jun 3 27/mai 28/jun 4 28/mai 29/jun 5 31/mai 30/jun 6 01/jun 01/jul 7 02/jun 02/jul 8 04/jun 05/jul 9 07/jun 06/jul 0 08/jun 07/jul

Acima de um salário mínimo

Final 1ª parcela 2ª parcela 1 e 6 01/jun 01/jul 2 e 7 02/jun 02/jul 3 e 8 04/jun 05/jul 4 e 9 07/jun 06/jul 5 e 0 08/jun 07/jul

