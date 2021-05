INSS: Instituto alerta para golpe que pede prova de vida online

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está alertando seus beneficiários aposentados elegíveis para a prova de vida, que volta a ser obrigatório em junho, sobre um novo golpe.

Aposentados e pensionistas vem recebendo ligações, que não são do órgão, e na ocasião quem está do outro lado da linha possui todos os dados pessoais do idoso, como se fosse uma confirmação da prova de vida e solicita que este envie via whatsapp a foto do documento para finalizar o procedimento.

Caso receba essa ligação ou algum outro familiar, não informe seus dados e nem responda a mensagem enviada via whatsapp. Caso receba uma ligação suspeita e tiver qualquer dúvida, ligue no 135 (número oficial do INSS) para maiores informações.

Canais oficiais do INSS

O INSS nunca entra em contato via whatsapp, somente via e-mail, SMS (número 280-41), ligação do número 135 ou cartas que informam reagendamentos, procedimentos e andamento de requerimentos. Nunca será solicitado dados pessoais.

Se o beneficiário ligar para o 135, somente no caso de haver necessidade, será solicitado pelo atendente alguns dados como CPF e nome da mãe para confirmar os dados da ligação, respeitando o sigilo telefônico.

A prova de vida online do INSS é feita somente através do app “MEU INSS” que redireciona para o app “Meu Gov.br”.

Notícias Contábeis