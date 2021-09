Instituto de Identificação volta a emitir 1ª via do RG após pausa durante a pandemia

A Podologia Cambé esta instalada no Centro Comercial Canadá Localizado na Rua Holanda, 263 esquina com a Av Canada, Sala 311 no centro de Cambé, telefone: (43) 3254-7433 e WhatsApp: (43) 9.9918-7889

O Instituto de Identificação do Paraná voltou a funcionar normalmente após pausa durante a pandemia da Covid-19. Segundo informações do Departamento de Identificação da Prefeitura de Cambé, o serviço voltou por conta da crescente abrangência vacinal no estado. A emissão da 1ª e da 2ª via do RG já pode ser solicitada por meio de agendamento no site da Polícia Civil (www.policiacivil.pr.gov.br) ou do Instituto de Identificação do Paraná (www.institutodeidentificacao.pr.gov.br).

Anderson Lacerda, chefe do Departamento de Identificação de Cambé, pontua que agora todos os serviços já estão disponíveis novamente para a população. “Quem precisa fazer a 1ª via ou perdeu e quer solicitar a 2ª via pode agendar um horário pelo site. É muito importante ressaltar que a pandemia não acabou e nós não podemos nos aglomerar, por isso é necessário o agendamento”, esclarece. Segundo Lacerda, os agendamentos são liberados todos os dias pela manhã. “Caso não tenha disponível um horário no dia, o site vai automaticamente informar a disponibilidade de horários nas cidades vizinhas, pois é um serviço estadual”, explica. Ele ainda destaca que o sistema foi alterado durante a pausa e, por conta disso e da alta demanda de solicitações, está apresentando oscilações.

Lacerda esclarece que o atendimento presencial está disponível para quem precisa fazer alguma mudança na assinatura ou em algum outro dado ou para quem não atualizou o cadastro no Instituto de Identificação – ou no Detran – nos últimos cinco anos. “Agora nós conseguimos fazer a foto e colher a digital das pessoas no mesmo local e não usamos mais tinta”, ressalta. Segundo o chefe da Identificação, para quem fez alguma atualização no cadastro nos últimos cinco anos e quer alterar somente a foto, o serviço de 2ª Via Fácil está disponível. “Essa solicitação também é feita pelo site do Instituto de Identificação e depois de inserir o número do RG ele mostra se a pessoa está apta ou não a fazer o pedido”, explica.

Para solicitar a 1ª via do RG não há taxa alguma, mas para a 2ª via a taxa é de R$38,30 – tanto para o atendimento presencial quanto para a 2ª Via Fácil. Os documentos necessários para o atendimento são: certidão de nascimento (para solteiros), certidão de casamento (para casados) e comprovante de residência. Os menores de 16 anos devem estar acompanhados de um responsável, que precisa também levar os documentos pessoais. “O agendamento não é garantia de atendimento, pois se estiver faltando algum documento nós não conseguimos concluir a solicitação”, explica Anderson Lacerda. Ainda de acordo com ele, ao finalizar o atendimento, a pessoa vai receber uma guia para a retirada do documento, que deve ser feita pelo solicitante no posto em que foi atendido.

“A nossa preferência é que quem puder faça pelo site, é mais rápido, fácil e seguro”, finaliza Lacerda. O Departamento de Identificação de Cambé fica na Rua Pará, 46 – Centro e funciona das 8h30 às 11h e das 13h às 16h.