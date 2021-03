Instituto de Tecnologia do Paraná amplia oferta de soluções no setor da saúde

Com a intenção de ajudar no combate ao novo coronavírus, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), aumentou a gama de soluções em tecnologia para a área da saúde. Em geral, as inovações facilitam a vida das empresas que estão produzindo materiais que ajudam na prevenção da Covid-19, como as máscaras e o álcool em gel.

Estes produtos precisam passar nos testes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e, por isso, seguir uma grande lista de normas. As soluções da Tecpar ajudam na hora de testar os produtos e identificar se todas as características estão de acordo com as exigências do órgão federal.

A Tecpar desenvolveu ensaios para controle da qualidade dos materiais utilizados pelos fabricantes de álcool e de álcool em gel – desde o próprio etanol, até as embalagens. Já para os revendedores dos produtos, o Instituto desenvolveu um ensaio por cromatografia, que permite a análise do percentual de álcool presente na fórmula. Assim, é possível dizer se o item tem ou não eficácia no combate ao vírus.

O Instituto também criou uma metodologia exclusiva para assegurar a qualidade dos materiais das máscaras, por meio do Centro de Tecnologia de Materiais. O serviço atende desde grandes indústrias até associações de costureiros. Os métodos garantem que as máscaras que chegam até a população paranaense são de qualidade e tem eficácia garantida na proteção contra a doença.

A Tecpar é uma empresa pública que atua desde 1940 nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A saúde é um dos principais focos do Instituto, que também atua com tecnologias sustentáveis para o Meio Ambiente. Além disso, a Tecpar também tem uma enorme importância no acordo que prevê a fabricação da vacina Sputnik V em nosso estado.

Tecnologia e Saúde na pandemia

O desenvolvimento e controle de materiais eficazes na prevenção contra o coronavírus são ramificações da tecnologia raramente lembradas quando falamos de avanços e inovações que auxiliam na área da saúde, embora a relação entre medicina e tecnologia esteja sendo cada vez mais comentada por conta da Covid-19.

Hoje em dia, existem vários aparelhos e métodos que ajudam no controle da Covid-19 e também na melhora da qualidade de vida durante a pandemia. Um dos casos mais emblemáticos é o dos robôs de limpeza, utilizados para desinfecção de hospitais e veículos coletivos em vários países do mundo. Outro exemplo é o smartwatch, aparelho que se popularizou recentemente e que pode controlar diversos aspectos do organismo, como os batimentos cardíacos e a qualidade do sono, permitindo a criação de uma rotina mais saudável durante o isolamento.

Além disso, também ganharam fama a telemedicina, que ajuda pacientes em consultas sem a necessidade de sair de casa, e a inteligência artificial voltada à saúde, que analisa dados variados sobre o avanço da Covid-19 e permite prever perigosas curvas de contágio, contribuindo para a tomada de decisões mais certeiras por parte das autoridades.