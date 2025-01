Instituto Federal promove cursos técnicos gratuitos em Cambé

0:00

Estão abertas as inscrições para cursos técnicos gratuitos, e à distância, promovidos pelo Instituto Federal em Cambé. Serão ofertadas aulas de cursos técnicos de logística, segurança do trabalho e vendas. As inscrições podem ser feitas através deste link até o dia 14 de fevereiro. As aulas começam em abril.

Os cursos são oferecidos à distância, com algumas atividades presenciais, conforme cronograma. Cada turma terá 40 alunos, e os cursos de logística e vendas têm carga horária de 800 horas, ofertados em 12 meses. Já o curso de segurança do trabalho tem carga horária de 1.200 horas, ofertado em 18 meses. A formação é voltada para o nível de ensino médio.

O processo seletivo tem custo único de participação de R$ 20, com possibilidade de pedido de isenção. Posteriormente, será feito sorteio dos candidatos para as turmas. Há ainda a distribuição de vagas em ampla concorrência, para estudantes que tenham cursado integralmente em escola pública e vagas de ações afirmativas.

O edital completo com todas as informações do processo podem ser acessadas clicando aqui. Em caso de dúvidas, é só entrar em contato com o Instituto Federal no WhatsApp (43) 99875-1250 ou no site: ifpr.edu.br/ead.