Intervenção Policial no Jardim Olímpico em Londrina resulta em Óbito e Prisão de Suspeito

Na madrugada de 2 de novembro de 2024, a equipe ROTAM do 5º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PMPR), durante patrulhamento no Jardim Olímpico, em Londrina, identificou um veículo GM Montana com alerta de furto, ocupado por dois indivíduos. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos não atenderam a ordem de parada, resultando em um acompanhamento tático que culminou em uma colisão.

Após o acidente, o condutor do veículo saiu armado e reagiu à abordagem policial, obrigando a equipe a neutralizar a agressão. O indivíduo armado veio a óbito no local. O passageiro, por outro lado, obedeceu às ordens policiais e recebeu voz de prisão. Com a operação, a PMPR conseguiu recuperar o veículo furtado e apreender um revólver.

O caso foi registrado pelo 5º BPM, sob o comando do Tenente-Coronel Ricardo Fardim Eguedis, que destacou a importância do trabalho conjunto para manter a segurança na região. A população pode contribuir com informações pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo WhatsApp exclusivo do 5º BPM: (43) 98843-7689.