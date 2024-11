Investigações Revelam Esquema de Derretimento e Venda de Cobre em Chácara de Cambé

0:00

Em uma operação conjunta, um grupo de policiais militares e civis da reserva, representando empresas de telefonia, realizou uma investigação que revelou um esquema de derretimento e separação de cobre furtado em uma chácara localizada no Jardim Ecoville, em Cambé. A ação foi motivada pela crescente incidência de furtos de fios e cabos de telefonia, que causam sérios danos à infraestrutura de comunicação e serviços essenciais nas cidades.

A investigação apontou que, nos fundos da chácara, indivíduos recebiam fios furtados, onde realizavam um processo de derretimento para separar o cobre contido nos cabos. Esse material, então, era recolhido periodicamente por caminhões que faziam o transporte do cobre já processado para outros locais. A operação policial incluiu um monitoramento extensivo do local, porém, durante a campana, nenhum caminhão de carga foi avistado realizando o carregamento de cobre. Em vez disso, apenas um caminhão foi visto trazendo mais fios para serem processados.

Ao realizar a abordagem, os policiais prenderam quatro pessoas envolvidas diretamente nas atividades ilegais e apreenderam o caminhão que fazia o transporte dos fios. O dono da chácara, que mora na parte da frente do terreno, também foi conduzido para prestar esclarecimentos. Segundo ele, a área dos fundos estava arrendada, e ele alegou desconhecer as atividades ilícitas realizadas no local.

O modus operandi do grupo envolvia a “limpeza” dos fios furtados, que passavam por um processo de separação onde o cobre era isolado dos demais materiais. Um aspecto que chamou a atenção dos policiais foi a descoberta de códigos específicos nos fios, permitindo identificar que o material provinha de várias cidades, confirmando uma rede de furtos em diferentes localidades.

As autoridades seguem investigando o caso para identificar o destino final do cobre e rastrear a procedência exata dos fios furtados, com o objetivo de desmantelar a cadeia de receptação e distribuição de metais obtidos de maneira ilícita.