IPTU de Cambé tem 25% de desconto para quitação à vista

A Prefeitura de Cambé concede 25% de desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para quem pagar à vista o boleto até o dia 15 de março. Também recebe desconto quem pagar à vista até os dias 31 de março e 15 de abril, mas o valor será de 20% e 15%, respectivamente. Segundo a Secretaria de Fazenda, o imposto também pode ser parcelado. Quem optar por pagar em duas parcelas tem desconto de 20%. Se for parcelado em três vezes, o abatimento é de 15%. Já para o pagamento a partir de quatro parcelas, o valor do desconto é de 10%. No caso de pagamento parcelado, o vencimento da primeira parcela será no dia 15 de março e as demais nos dias 15 dos meses subsequentes.

O secretário de Fazenda, Gabriel Cândido, explica que os percentuais de desconto são baseados na legislação vigente. “Para os contribuintes, o desconto é uma boa oportunidade para pagar o IPTU à vista”, ressalta o secretário. Sobre a importância do imposto, o secretário explica que o investimento do contribuinte é revertido para a própria população. “O valor arrecadado pode ser utilizado em qualquer área, como nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou nas escolas, por exemplo”, explica.

Cândido afirma que o último lote de boletos foi despachado no início de fevereiro e a previsão é de que até o fim do mês todos os mais de 40 mil imóveis da cidade já tenham recebido a correspondência. Em 2020, Cambé arrecadou quase R$ 17 milhões com o imposto, a expectativa para esse ano, segundo a Secretaria de Fazenda, é arrecadar R$ 18,4 milhões.

Para este ano, o IPTU tem uma correção monetária de 5,29% referente ao Termo de Ajuste de Conduta (TAC), um acordo junto ao Ministério Público que visa ajustar os valores do imposto segundo a lei, além de 3,91% de inflação pelo Índice de Preços no Consumidor, totalizando 9,2%. “O TAC foi firmado porque o município não fez a reposição monetária sobre o IPTU de 2010 a 2015”, ressalta Gabriel Cândido. Além desses, estão inclusos no IPTU: imposto predial, imposto territorial, taxa de coleta de lixo e a COSIP (Contribuição sobre Iluminação Pública) para os terrenos vazios.

O secretário ainda esclarece que na correspondência enviada aos moradores de Cambé, há apenas a opção de pagar à vista até o dia 15 de março e o boleto da primeira parcela para aqueles que desejam parcelar em 10 vezes. As outras opções de pagamento – assim como outras informações – podem ser consultadas do site da Prefeitura de Cambé, disponível em http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/IPTU/index.xhtml.

Via: Assessoria de Imprensa