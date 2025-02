Irmã Jardini celebra 50 anos de vida religiosa

0:00

Irmã Jardini está próxima de comemorar 20 anos em Cambé e segue impactando a vida de centenas de necessitados

E no último dia dois, a Irmã Aparecida Jardini comemorou 82 anos de vida e mais, celebrou Jubileu de Ouro ao completar 50 anos na vida religiosa! Com missa na Catedral de Londrina, Jardine e mais irmãs, foram homenageadas pela trajetória de dedicação ao próximo.

Segundo informações providas pelo corpo de funcionários do Lar Vida e Esperança, a Irmã Jardine que nasceu em Grama, interior de São Paulo, formou-se Freira pelo Instituto Coração de Maria, em Londrina, e fez estágio num orfanato de São Paulo para crianças excepcionais. E aos 26 anos de idade, entrou para a Congregação das Claretianas e, desde então, buscou trabalhar em prol dos mais necessitados.

Morando em Cambé há aproximadamente 20 anos, trabalha no Abrigo Padre Monel Coelho de domingo a domingo, além de atuar diretamente também no Lar Vida e Esperança.

De acordo também com funcionários, o trabalho da Irmã na evangelização também impactou outras nações! Nas décadas de 70 e 80, atuou em países africanos como a Costa do Marfim e o Gabão, onde permaneceu por oito anos. Na década de 90, de volta a Londrina, trabalhou na Casa do Bom Samaritano e no Instituto Pio XII, além de dedicar nove anos de sua vida à Paróquia São José, no distrito londrinense de Paiquerê.

E com toda essa história e experiência, a Irmã Jardini assumiu a direção do Abrigo Padre Manoel Coelho , onde ela impacta vidas até os dias de hoje. “Eu sinto uma grande gratidão a Deus, por Ele ter me chamado e por Ele ter me enviado em missão. Então, eu agradeço a Deus, pois a minha fidelidade é a fidelidade de Deus que me criou, que me chamou, que me enviou, então é só agradecer! E trabalhar esses 20 anos aqui no Abrigo, em agosto fará 20 anos que estou em Cambé,é muito gratificante poder ajudar as pessoas que mais necessitam! A minha Congregação, a gente tem uma missão de anunciar o Evangelho e o serviço da caridade que é junto aos pobres. Então, é aqui, aqui é o Espaço que me ajuda a realizar essa missão que os meus superiores me confiaram. E agradecer a Deus todo dia de poder estender a mão a quem necessita. Pra mim é só gratidão, gratidão à comunidade de Cambé que sempre me apoiou e me ajudou e me ajuda a ajudar o próximo”.

Segundo ainda ao corpo de funcionários do Lar, os três projetos que contam com o trabalho da Irmã Jardini impactam centenas de vidas, pois o Lar Vida e Esperança atende 120 crianças – contando os dois contraturnos escolares ( períodos matuninos e vespertino)-, o Abrigo Padre Monoel Coleho atende diariamente mais de 100 pessoas em situação de rua,e abriga 20 pessoas no Abrigo de Longa permanência, entre idosos, defi8cientes físicas e mentais.