IRPF 2022: contribuintes podem utilizar a declaração pré-preenchida a partir desta terça-feira (15)

A declaração pré-preenchida está disponível para contribuintes com certificado digital ou acesso prata e ouro no Gov.br.

A Receita Federal do Brasil (RFB) disponibilizou nesta terça-feira (15) mais um serviço para os contribuintes do Imposto de Renda 2022: eles já podem acessar a função da declaração pré-preenchida para o acerto com o Fisco neste ano.

Neste ano, a ferramenta foi atualizada e ampliada, aumentando as possibilidades de acesso à ela. Para receber a declaração pré-preenchida, o contribuinte deve possuir certificado digital ou login no Gov.br nível prata ou ouro.

Em 2021, somente quem possuía certificação digital poderia usufruir do benefício, excluindo os logins pelo Gov.br.

Com a opção, o cidadão recebe um formulário com informações já recolhidas pela Receita anteriormente, podendo apenas confirmar os dados que foram apresentados e enviar a declaração.

Como funciona a declaração pré-preenchida do IRPF 202

A declaração pré-preenchida do Imposto de Renda fornece dados como rendimentos, deduções, bens, dívidas, entre outras informações recolhidas.

Os dados são obtidos por declarações repassadas pelas empresas, planos de saúde, bancos e imobiliárias à Receita.

Quando o contribuinte optar pelo seu uso, receberá esse compilado de informações para avaliar cada item demonstrado.

Além de enviar sem modificações o que foi apresentado pela declaração, o cidadão pode alterar os dados disponíveis, incluir ou excluir dados, atualizar o que for necessário, utilizando a funcionalidade como uma base inicial para seu preenchimento.

Disponível no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal (e-CAC), a declaração pré-preenchida também está no programa gerador e no aplicativo Meu Imposto de Renda.

Para aproveitar a ferramenta, durante a abertura das plataformas da Receita Federal, seleciona a opção “Iniciar declaração a partir da pré-preenchida” que aparecerá na tela.

